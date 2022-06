Volles Haus beim Start zum 5,9-Kilometer-Lauf. FOTO: Doris Ambrosius TSV Kappeln Viel Sonnenschein und noch mehr Aufregung beim Stadtlauf „Kappeln rund“ Von Doris Ambrosius | 12.06.2022, 18:14 Uhr

Corona hatte den Kappelner Stadtlauf zwei Jahre lang ausgebremst – am Sonntag aber wurde es wieder sportlich am Hafen und in der Stadt. Mit dabei waren jede Menge hochmotivierte Läufer und ein ganz besonderer Staffelteilnehmer.