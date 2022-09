Freuen sich auf einen spannenden Krimi-Abend: Arnd Rüskamp und Juliane Sebode. Foto: privat up-down up-down Krimi-Lesung in Kappeln Arnd Rüskamps „Tod an der Schlei“ und der Showdown auf der MS „Stadt Kappeln“ Von Rebecca Nordmann | 14.09.2022, 10:52 Uhr

Kappeln kann nicht nur „Landarzt“, Kappeln kann auch Krimi. Autor Arnd Rüskamp will genau das zeigen, wenn er im Oktober an Bord der MS „Stadt Kappeln“ sein neustes Buch vorstellt – in dem auch das Schiff zum Finale vorkommt.