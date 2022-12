Kappelns Gleichstellungsbeauftragte Tinka Beller stellt ihr Buch „Von der Trauer“ vor. Foto: Privat up-down up-down „Von der Trauer“ Kappeln: Tinka Beller veröffentlicht nächstes Buch zum Thema Abschiednehmen, Tod und die Zeit danach Von Doris Smit | 05.12.2022, 14:00 Uhr

Für die Gleichstellungsbeauftragte in Kappeln, Tinka Beller, gehören die Themen Abschiednehmen und Tod fest zum Leben dazu. Sie engagiert sich in der Hospizarbeit und hat inzwischen zu diesem Thema ihr drittes Buch herausgegeben. Sie liest am 8. Dezember in der Kappelner Stadtbücherei.