Mittwochmorgen, kurz vor halb 9: An der bft-Tankstelle ist einiges los. FOTO: Rebecca Nordmann Spritpreise sinken deutlich Der Tankrabatt ist da: Kommt jetzt der Run auf Kappelns Tankstellen? und | 01.06.2022, 11:28 Uhr Von Doris Smit Rebecca Nordmann | 01.06.2022, 11:28 Uhr

Gestern noch 2,20 Euro, heute nur noch 1,88 Euro: Der angekündigte Nachlass beim Tanken ist in Kappeln angekommen. Wir waren am Mittwochmorgen auf Stippvisite an der Zapfsäule.