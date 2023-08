Freizeit in Kappeln Surfen, Segeln, SUP oder Kiten: In Kappeln gibt es Anfänger-Kurse für fast jeden Wassersport Von Stephan Schaar | 14.08.2023, 15:21 Uhr Bei den Optimisten-Kursen von „Event Nature“ in Sundsacker geht Trainer Max Sellhoff (rechts) auch selbst an Bord, um die kleinen Segelanfänger bei ihrer ersten Ausfahrt zu begleiten. Foto: Stephan Schaar up-down up-down

Seinen Urlaub oder die Freizeit aktiv auf dem Wasser zu gestalten, das ist in Kappeln mit Schlei und Ostsee vor der Tür kein Problem. Viele Anbieter haben auch kurzfristig noch Plätze in ihre Kursen frei und einige bieten neben Vermietungen und Übernachtungen auch Gruppen-Erlebnisse an.