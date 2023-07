Auf dieser Fläche am Kappelner Südhafen sollen noch im Laufe dieses Monats die Anlehnbügel für Fahrräder eingebaut werden. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Kappeln Im Juli kommen die neuen Fahrradbügel am Südhafen – aber nicht die Schließfächer Von Rebecca Nordmann | 08.07.2023, 12:54 Uhr

Nach langem Hin und Her fiel am Jahresanfang die Entscheidung, Anlehnbügel für Fahrräder und Schließfächer am Südhafen in Kappeln zu errichten. Eines davon passiert nun – allerdings auf andere, offenbar deutlich kostengünstigere Weise.