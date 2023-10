Sturmflut an Schlei und Ostsee Das Wasser steigt immer schneller: Angespannte Lage in Maasholm, Kappeln und Arnis Von Stephan Schaar | 20.10.2023, 14:35 Uhr | Update vor 1 Std. Der Yachthafen in Maasholm ist seit Freitagmittag überflutet und einige Boote drohen bereits zu sinken, weil die Festmacher an den überspülten Stegen sie nach unten ziehen. Foto: Michael Staudt up-down up-down

Die Sturmflut an Ostsee und Schlei kommt schneller und heftiger als vorausgesagt. In Kappeln ist der Hafen überflutet, ebenso die Uferbereiche in Arnis. Besonders kritisch ist die Lage in Maasholm und Schleimünde.