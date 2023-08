Sturmtief „Zacharias“ Boots-Urlauber wettern den Sturm entspannt und sicher in den Häfen zwischen Kappeln und Schleimünde ab Von Stephan Schaar | 07.08.2023, 17:09 Uhr | Update vor 28 Min. Das Ehepaar Schütt aus Hamburg hat sich einen ruhigen Platz im windgeschützten Gastliegerhafen in Kappeln ergattert und nutzt die Zeit für kleine Reparaturen und einen Kinobesuch. Foto: Stephan Schaar up-down up-down

Bevor Sturmtief „Zacharias“ über Nord- und Ostsee wütet, haben sich Segler und Motorboot-Kapitäne in die sicheren Häfen von Kappeln, Maasholm und Schleimünde zurückgezogen. Sie erzählen, was sie bei Sturm unternehmen und warum Kappeln so ein schöner Schutzhafen ist.