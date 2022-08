Gut besucht: die Buchhandlung Gosch am Kappelner Rathausmarkt. FOTO: Rebecca Nordmann up-down up-down Energiekrise Steigende Energiepreise: Drehen Kappelns Geschäfte jetzt das Licht aus? Von Rebecca Nordmann | 15.08.2022, 16:30 Uhr | Update vor 58 Min.

Im Sommer abkühlen, im Winter aufwärmen – das funktioniert besonders gut beim Einkaufen in Kappelner Geschäften. Aber was sagen die Unternehmer zur aktuellen Energiekrise? Wie sind sie vorbereitet? Und lassen sie auch im Winter das Licht im Schaufenster an?