Kappeln zu Besuch in Ustka Städtepartnerschaft soll über Sport und Kultur gestärkt werden Von Schlei Bote | 31.08.2023, 17:04 Uhr Die Delegation aus Kappeln bestehend aus Stefanie Weide (v.li.), Bente Reimer, Fabian Bleyer, Isabela Kroll und Tinka Beller vor dem Soldatenehrenmal in Ustka. Foto: Stadt Kappeln up-down up-down

Drei Tage lang war eine Abordnung aus Kappeln zu Besuch in der Partnerstadt Ustka in Polen. Das Fischfest stand an und eine Begegnung mit Gästen aus der Ukraine.