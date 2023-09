In der letzten Woche vor dem offiziellen Startschuss zum diesjährigen „Stadtradeln“ ist noch einmal ein Schwung an Anmeldungen hinzugekommen. Dennoch ist die Teilnehmerzahl in Kappeln bislang weit hinter der des Vorjahres zurückgeblieben. Statt 527 wie im Jahr 2022 haben sich 2023 bis zum Starttermin am 4. September 79 Radfahrer registriert. Bleibt es bei dieser Zahl, wird es schwer sein, an die knapp 47.000 Kilometer des Vorjahres und damit verknüpften sieben Tonnen eingespartes CO 2 heranzukommen.

Drei aktive Radfahrer in Kappeln zum Startschuss

Laut „Stadtradeln“-Statistik sind pünktlich mit dem Startschuss am Montagmorgen bereits drei der Teilnehmer aktiv geworden. Gemeinsam haben sie bereits 37 Kilometer in den Beinen. Insgesamt sind 21 Teams angemeldet, darunter der TSV Kappeln, der Touristikverein Kappeln, die Gemeinschaftsschule an der Schlei, die Kirchengemeinde St. Christophorus Ostangeln und eine Mannschaft, die ihre Überzeugung gleich im Namen trägt: „Mit dem Rad zur Arbeit, das Auto bleibt stehen“.

Dafür, warum die Zahl der registrierten Radfahrer bislang noch unter 100 liegt, hat Norbert Dick, neben Kappelns Klimaschutzmanagerin Morwenna Severon Hauptansprechpartner der Aktion, eine Erklärung: „Im Vorjahr hatten wir mehrere Hundert Gemeinschaftsschüler dabei, das ist bisher in diesem Jahr noch nicht so.“ Zwar existiere ein Team mit diesem Namen, dessen Mitgliederzahl aber sei noch überschaubar.

Anmeldung während des gesamten Aktionszeitraums möglich

„Das Schuljahr ist gerade gestartet“, sagt Dick. „Da liegt es nahe, dass erstmal andere Dinge wichtig sind.“ Aber: Eine Anmeldung ist während des gesamten, jetzt gestarteten dreiwöchigen „Stadtradeln“-Zeitraums möglich.

Mehr Informationen: „Stadtradeln“: So machen Sie mit größer als Größer als Zeichen Mitmachen kann jeder, der in Kappeln wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder einem Verein angehört. Die Teilnehmer müssen sich mindestens als Zweierteam zusammenfinden und online unter www.stadtradeln.de/registrieren anmelden oder auf der Startseite „Kappeln“ im Suchfeld der Kommunen eingeben und sich dann anmelden. Anmeldungen sind während des gesamten Aktionszeitraums möglich.

Das Ziel der bundesweiten Aktion umreißt Norbert Dick so: „Wichtig bei dieser Aktion ist, ein Umdenken in der Wahl des Verkehrsmittels zu erreichen.“ Ein großer Teil der Autofahrten betrage demnach weniger als fünf Kilometer – „das sind Strecken, die man auch sehr gut mit dem Fahrrad bewältigen kann, und Parkplatzprobleme werden dadurch auch verringert“. In Kappeln kein ganz unwichtiges Argument.

Auf zwei Möglichkeiten, sich während des „Stadtradeln“-Zeitraums eine größere Radtour zu unternehmen, macht Dick ebenfalls aufmerksam: So öffnet das Amt Süderbrarup am Sonnabend, 9. September, zum Tag der offenen Tür sein neues Digitalzentrum in der Team Allee. Zum Ende der drei Wochen ist zudem am Sonntag, 24. September, eine gemeinsame Radtour zum Angeliter Umweltfest in Hürup geplant.

Plattform zur Meldung von Mängeln an Radwegen

Neu beim diesjährigen „Stadtradeln“: Die Plattform „RADar!“ ist erstmals freigeschaltet. Registrierte Radler können hier direkt über die „Stadtradeln“-App oder über die Website auf Mängel und Problemstellen bei Radwegen in ihrer Gemeinde hinweisen. Dicks Appell: „Wir sollten dies nutzen um eine bessere Radinfrastruktur zu erreichen.“