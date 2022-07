Das Ostseeresort Olpenitz bietet viel Platz zum Fahrradfahren. Bei der Aktion „Stadtradeln“ können die zurückgelegten Kilometer per App gesammelt werden. FOTO: Rebecca Nordmann up-down up-down Stadtradeln 2022 Ab 22. August tritt Kappeln wieder in die Pedale – schon jetzt mit mehr Teilnehmern als im Vorjahr Von Rebecca Nordmann | 27.07.2022, 16:22 Uhr

Die dritte Auflage des „Stadtradelns“ steht an: Kappeln startet am 22. August – mit einer neuer Rekord-Teilnehmerzahl und einer noch überschaubaren Zahl an Stadtvertretern.