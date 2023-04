Immer freundlich, aufgeschlossen und kompetent hat Ute Gieseke ihre Leser in der Stadtbücherei Kappeln über 29 Jahre lang betreut. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Stadtbücherei Kappeln Das Gesicht der Kappelner Stadtbücherei: Ute Gieseke verabschiedet sich nach 29 Jahren in den Ruhestand Von Stephan Schaar | 28.04.2023, 15:35 Uhr

Ute Gieseke hat in ihren 29 Jahren in der Kappelner Stadtbücherei viel erlebt und Generationen von Lesern bei der Buchauswahl beraten. Ebenso herzlich, wie sie den Menschen begegnete, wurde sie nun auch in den Ruhestand verabschiedet.