An der Schulstraße wird drei Jahre nach „Mehlbyhuus“ wieder gebaut: Es entsteht „Mehlbyhuus II“. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Kappeln-Mehlby St. Nicolaiheim: Das sind die Pläne für die neue Wohnstätte Von Rebecca Nordmann | 17.04.2023, 16:25 Uhr

Drei Jahre nach „Mehlbyhuus“ entsteht jetzt „Mehlbyhuus II“ in der Schulstraße in Kappeln. Der Neubau wird seinem Vorgänger in Optik, Maßen und Ausstattung entsprechen – soll aber noch andere Möglichkeiten bieten und wird gleichzeitig deutlich teurer.