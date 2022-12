Ohne Einhausung stehen im Sportboothafen Rückeberg auch die Mülltonnen herum. Foto: Doris Smit up-down up-down Vorm Deich / Hinterm Deich Eigenes Sanitärgebäude statt Dixi-Klo am Sportboothafen Kappeln-Rückeberg Von Rebecca Nordmann | 14.12.2022, 13:49 Uhr

Die Tage der Dixi-Toiletten sind gezählt – das zumindest ist die Hoffnung am Sportboothafen in Kappeln-Rückberg. In Modulbauweise soll ein Sanitärgebäude entstehen.