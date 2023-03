Sabrina Weber (links) und Hündin Emma sind auch wieder dabei, wenn Sonja Freese ihr „Herzblut“ im Hof des Hotels „Stadt Kappeln“ wiedereröffnet. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Modegeschäft und Sonnenstudio Sonja Freese hat viel vor: So soll es mit dem „Herzblut“ in Kappeln weitergehen Von Stephan Schaar | 27.03.2023, 15:38 Uhr

Ende vergangenen Jahres hat Sonja Freese ihr Mode-Geschäft und Sonnenstudio „Herzblut“ in der Kappelner Schmiedestraße geschlossen, um es an neuer Stelle wieder zu eröffnen. In wenigen Wochen startet sie im Hof des Hotels „Stadt Kappeln“ mit frischem Konzept und neuer Mode in die Saison.