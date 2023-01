Auf den Schleiterrassen wird immer noch rege gebaut. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Kreismonitor Sie interessieren sich für Bauland im Kreis Schleswig-Flensburg? So viel kostet es Von Rebecca Nordmann | 08.01.2023, 10:08 Uhr

In den Städten Kappeln und Schleswig, aber auch in Gemeinden wie Gelting, Süderbrarup, Kropp oder Fahrdorf wurde und wird kräftig gebaut. Was der Quadratmeter baureifes Land im Kreisgebiet kostet, hat sich in den vergangenen gut 15 Jahren spürbar verändert.