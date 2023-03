Das bisherige Feuerwehrgerätehaus in Arnis ist in die Jahre gekommen und zu klein, zumal auch die Anschaffung eines deutlich größeren Einsatzfahrzeuges geplant ist. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Stadtvertretung Arnis So viel könnte das neue Feuerwehrgerätehaus in Arnis mindestens kosten Von Stephan Schaar | 29.03.2023, 19:12 Uhr

Die Pläne zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Arnis nehmen langsam Formen an. In Kürze soll ein Architektenwettbewerb starten, um die beste und günstigste Lösung für die vielfältigen Anforderungen an das neue Haus zu finden. Die geschätzten Kosten wurden im Finanzausschuss noch einmal nach unten korrigiert.