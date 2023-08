Jugendbuch-Autorin in Kappeln So hat sich Bestseller-Autorin Kirsten Boie in Kappeln und die Schlei-Region verliebt Von Stephan Schaar | 11.08.2023, 10:32 Uhr Die erfolgreiche Autorin Kirsten Boie aus Hamburg hat an der Schlei eine zweite Heimat, Ruhe und Inspiration für eine ganze Buch-Reihe gefunden. Foto: Stephan Schaar up-down up-down

Was sie an der Schlei-Region so liebt, welche Gefahren sie für Zukunft sieht und wie sie auf die Themen für ihre vielen Bücher kommt, darüber spricht Bestsellerautorin Kisten Boie im Interview.