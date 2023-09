Fachkräftemangel in Gastronomie Gute Leute sind schwer zu finden: So gehen Kappelner Gastronomen mit der Personalnot um Von Stephan Schaar | 28.09.2023, 17:41 Uhr Michel und Maria Helmchen vom Restaurant „Tauwerk“ in Kappeln haben eine Lösung für das Personalproblem gefunden, die aber nicht überall funktioniert. Foto: Stephan Schaar up-down up-down

Der Personalmangel in der Gastronomie ist ein großes Problem für viele Wirte in Kappeln und Umgebung. Die einen suchen schon nach neuen Pächtern, andere mussten die geplante Restauranteröffnung verschieben. Was sind die Gründe und welche Lösungsansätze gibt es?