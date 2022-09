In seinem eigenen Terrarium fühlt sich der Skorpion wohl. Foto: Patrick Boncourt up-down up-down Tierschutzzentrum Weidefeld Der Skorpion aus dem Kappelner Hafen: So geht es ihm jetzt Von Rebecca Nordmann | 09.09.2022, 15:35 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam ein Skorpion als blinder Passagier auf einer Yacht in Kappeln an. Inzwischen ist er in ein Terrarium im Tierschutzzentrum Weidefeld umgezogen. Ob sich seine menschlichen Betreuer Sorgen machen müssen, gestochen zu werden, lesen Sie hier.