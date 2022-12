Martina Vockamm präsentiert im Backstübchen Brix den Berliner mit Eierlikör als Favoriten. Foto: Doris Smit up-down up-down Must-have zu Silvester 2022 Das sind die Lieblings-Berliner in Kappelns Bäckereien Von Doris Smit | 30.12.2022, 16:16 Uhr

Marmelade, Pflaumenmus oder Pudding – zu Silvester ist die Auswahl an Berlinern oft groß. Wir haben herumgefragt, welches Exemplar den Mitarbeitern in den Kappelner Bäckereien am besten schmeckt.