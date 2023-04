Dieser imposante Schwimmkran passierte am Montagmittag die Kappelner Schleibrücke. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Brückenöffnung in Kappeln Schwimmkran trifft auf Schleibrücke: „Da war nicht viel Platz“ Von Rebecca Nordmann | 03.04.2023, 17:18 Uhr

Ein 25 Meter breiter Schwimmkran sollte am Montagmittag die 27,50 Meter breite Brückenpassage in Kappeln passieren. Das Spektakel lockte jede Menge Schaulustige an.