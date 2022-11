Brauerei-Inhaber Hannes Frank in seiner neuen Halle. Foto: Martina Bötticher up-down up-down Angeliter Bier Nach Umzug aus Taarstedt: „Weltbrauerei“ eröffnet neu in Schörderup Von Martina Boetticher | 13.11.2022, 12:27 Uhr

Der bisherige Sitz in Taarstedt war zu klein geworden. Am neuen Standort in Schörderup hat der 26-jährige Inhaber Hannes Frank viele Pläne.