Seit 2010 sind die Schulden der Kommunen in Schleswig-Flensburg, heruntergebrochen auf ihre Einwohner, in den vierstelligen Bereich gestiegen. Foto: dpa up-down up-down Kreismonitor Schleswig-Flensburg: Schulden der Gemeinden steigen – und damit auch die der Einwohner Von Rebecca Nordmann | 25.05.2023, 10:39 Uhr

Nicht nur in Privathaushalten, auch in öffentlichen Haushalten kommt es zu Schulden. Wie sich diese in den Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg – heruntergerechnet auf ihre Einwohner – verändert haben.