Die „Schlei Nachrichten“ kommen im Krimi von Olaf Wegermann nicht immer gut weg. Foto: Doris Smit up-down up-down Olaf Wegermann Neue Buchreihe aus Kappeln: Brutale Morde mit Blick auf Schleimünde Von Doris Smit | 13.12.2022, 14:15 Uhr

Schon als Jugendlicher wollte Olaf Wegermann schreiben, beruflich landete er aber in einer ganz anderen Ecke. Nun hat der Wahl-Kappelner begonnen, Krimis zu schreiben. In „Schleimünde – Mord am Meer“ gibt es den ersten Fall, mit dem Kappelns neuer Dienststellenleiter Volker Theissen es zu tun bekommt. Zwei weitere Bücher sind schon so gut wie fertig.