Jasmin Shehata und Julian von Possel auf dem Feld, auf dem kurzfristig zahlreiche Gemüsearten gepflanzt werden sollen. Foto: Doris Smit Die besondere Gemüsekiste Market Gardening: Jasmin Shehata und Julian von Possel bringen die Gemüsegärtnerei „SchleiBeete" nach Kappeln Von Doris Smit | 02.11.2022, 13:23 Uhr

Mit ihrer kleinen Gemüsegärtnerei „SchleiBeete“ in Sandbek, Kappeln, erfüllt sich das Paar einen Traum: Sie werden selbständig gesundes Gemüse auf kleiner Fläche anbauen und es ab dem Frühjahr in Kisten an Abonnenten verkaufen.