Bedrohte Art kehrt zurück Die Schlei als ideales Brutrevier: Immer öfter kreisen Seeadler über Kappeln Von Stephan Schaar | 10.09.2023, 10:12 Uhr Nicht leicht zu fotografieren: Ein Seeadler kreist hoch über Dothmark im Süden Kappelns. Foto: Stephan Schaar up-down up-down

Der Seeadler galt in Deutschland bereits als ausgestorben. Erst seit wenigen Jahrzehnten siedelt sich den majestätische Vogel auch an der Schlei wieder an. Aber es droht ihm weiter Gefahr – durch den Menschen.