Sabine Horn ist zum dritten Mal bei der Schlei-Akademie dabei. FOTO: Rebecca Nordmann up-down up-down Malerei, Keramik, Fotografie, Comic Warum sich die Vielfalt der Schlei-Akademie nicht nur in der Kunst bemerkbar macht Von Rebecca Nordmann | 24.07.2022, 10:18 Uhr

Die inklusive Kunst-Akademie des Kappelner St. Nicolaiheims ist in vollem Gange. Direkt am Schlei-Ufer entsteht mannigfaltige Kunst – neben der Gelegenheit, die Gesellschaft in unterschiedlichen Facetten zu erleben.