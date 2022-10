Eckard Bruns heizt seiner „Alexandra“ für die Rückfahrt in die Fördestadt ordentlich ein Foto: Martina Boetticher up-down up-down Flensburgs Wahrzeichen kehrt zurück Salondampfer „Alexandra“ ist unter Wasser wieder schier Von Martina Boetticher | 22.10.2022, 16:02 Uhr

Von allerlei an Bewuchs wurde Flensburgs Wahrzeichen, die „Alexandra“, jetzt in Arnis befreit. Für die Rückkehr in die Fördestadt musste einiges an Arbeit erledigt werden.