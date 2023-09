Rotary-Club Kappeln Mehr als 40 Menschen befreien die Schlei vom Müll Von Schlei Bote | 17.09.2023, 15:37 Uhr Müllsammeln in Schleimünde: Frank Nissen (li.) und Kai Lorenzen sind schon fündig geworden. Foto: Volker Ramge up-down up-down

Mehr als 40 Freiwillige sammelten auf Initiative des Kappelner Rotary-Clubs am Samstag Müll in und an der Schlei. Dabei kam einiges zusammen.