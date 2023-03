Nach einem Raubüberfall auf eine Rentnerin aus Kappeln sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Thomas Bartilla up-down up-down Stettiner Straße in Kappeln Rentnerin in Kappeln von zwei Frauen überfallen – Polizei sucht Zeugen Von Schlei-Bote | 03.03.2023, 12:03 Uhr

Am Dienstagvormittag wurde eine 74-jährige Rentnerin in der Stettiner Straße in Kappeln von zwei Frauen in ihrer Wohnung überfallen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.