Ingwer Hansen, Vorsitzender des Touristikvereins, hat vereinzelt Verunsicherung bei seinen Mitglieder wahrgenommen. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Politik reguliert Ferienwohnungen Vorwurf des Kappelner Touristikvereins: „Die Fehler der Vergangenheit sollen andere ausbaden“ Von Rebecca Nordmann | 24.01.2023, 13:59 Uhr

Dass sich Politik und Verwaltung in Kappeln so deutlich für die Regulierung von Ferienwohnungen aussprechen, kommt nicht überall gleich gut an. Der Touristikverein spürt Verunsicherung bei langjährigen Vermietern, auf deren Rücken nun alte Entscheidungen ausgetragen würden.