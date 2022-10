Ralf Kochendörfer muss sein Geschäft in Kappeln aufgeben. Foto: Doris Smit up-down up-down Geschäftsaufgabe in der Querstraße Es rechnet sich nicht: „Rako´s Souvenir- und Freizeitshop“ in Kappeln schließt Von Doris Smit | 19.10.2022, 10:36 Uhr

Ein buntgemischtes Sortiment hält „Rako´s“ in der Querstraße in Kappeln vor. Aber die vergangenen zwei Jahre waren hart für den kleinen Familienbetrieb in der Innenstadt. Jetzt haben Ralf und Christoph Kochendörfer sich zur Geschäftsaufgabe entschlossen.