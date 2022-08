Qui Gong am Strand bietet Bettina Münster für Einheimische aber auch für Urlaubsgäste an. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Wellness für Körper und Geist in Angeln und Kappeln Qui Gong, Yoga und singen wie Indianer – hier können Sie entschleunigen Von Doris Ambrosius | 28.08.2022, 13:39 Uhr

Einfach mal die Seele baumeln lassen, nur an sich denken und die Natur genießen – in der Region gibt es eine Vielzahl an Angeboten zum Entschleunigen für Einheimische und Urlauber. Wir stellen einige vor.