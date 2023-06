Selbst wenn große Teile der kaputten Puppen fehlen, kann Barbara Elisabeth Busch in ihrer Kappelner Puppenklinik fast jede ihrer kleinen Patientinnen mit viel Aufwand und liebe zum Detail noch retten. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Einzigartig in Schleswig-Holstein Puppenklinik Kappeln: Barbara Elisabeth Busch haucht kaputten Puppen neues Leben ein Von Stephan Schaar | 01.06.2023, 19:06 Uhr

Ob für Sammler oder große und kleine Puppen-Muttis ist die Puppenklinik von Barbara Elisabeth Busch in Kappeln oft die letzte Rettung in der Not. In Schleswig-Holstein hat sie eine der letzten Puppen-Kliniken in der sie in Handarbeit auch die größten Schäden fachgerecht repariert.