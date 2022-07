Im Ostseeresort Olpenitz gibt es aktuell für maximal 400.000 Euro eine Wohnfläche von knapp 60 Quadratmetern. FOTO: Einar Maschmann up-down up-down Immobilien an Schlei und Ostsee So viel Wohnfläche bekommen Käufer in Kappeln und Umland im Vergleich zu Hamburg und Sylt Von Rebecca Nordmann | 31.07.2022, 10:18 Uhr

Auf wie viel Platz können sich Immobilienbesitzer ausbreiten, wenn sie Eigentum erwerben? So viel ist dieselbe Summe Geld in Kappeln, in großen Städten und auf der Insel wert.