Trakehner sind Marion Essings Leidenschaft. „Pur & Edel“ (links) und „Fabelstern“ stehen im Winter im Auslauf, auf sogenannten Paddocks, damit sie Abwechslung vom Leben im Stall bekommen. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Pferdezüchterin aus Kappeln Edel und intelligent: Darum züchtet Marion Essing Trakehner Von Michelle Ritterbusch | 15.12.2022, 17:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Holsteiner, Hannoveraner, Westfalen – diese Pferderassen stehen häufig in Reitställen in Schleswig-Holstein. Trakehner dagegen sind eher selten. Nicht so auf dem Gut Roest in Kappeln: Marion Essing züchtet die eleganten Vierbeiner und setzt dabei auf ein besonderes Konzept.