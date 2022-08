100 Yachten haben für die diesjährige Regatta gemeldet. FOTO: Hinrich Franck up-down up-down Networking auf dem Wasser Segelevent auch für Sehleute: Die 39. Peter-Gast-Schiffahrtsregatta startet in Schleimünde Von Schlei-Bote | 26.08.2022, 10:57 Uhr

100 Yachten werden am Wochenende vom 27. und 28. August in Kappeln erwartet, wenn die 39. Auflage der Peter-Gast-Schiffahrtsregatta in Schleimünde startet.