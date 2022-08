Michelle Dieckmann, Kai Wimmer und Morwenna Severon (v.li.) gehören zur neu gegründeten Arbeitsgruppe. FOTO: Doris Smit up-down up-down Pappelallee in Arnis Neue Bäume und Skulpturen: Das sind die Ideen für den Wanderweg in Arnis Von Doris Smit | 17.08.2022, 10:40 Uhr

Ein Sturm zu Beginn des Jahres machte es deutlich: Mit der Pappelallee in Arnis musste etwas geschehen. Inzwischen sind fast alle der alten Bäume weg. Wie es weiter gehen kann, welche Bäume neu gepflanzt werden und was an dem Weg noch alles passieren soll – darüber berät eine Arbeitsgruppe.