Feriendorf in Kappeln Zehn Jahre nach der Insolvenz: Eine kurze Geschichte des Ostseeresort Olpenitz Von Rebecca Nordmann | 07.08.2023, 10:39 Uhr Die Badebucht im Feriendorf bietet im Sommer gute Gelegenheiten für Aktivitäten wie Beach Yoga, SUP oder E-Foiling. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

Als 2013 aus Port Olpenitz das Ostseeresort Olpenitz wurde, war das große Bangen nach der Insolvenz vergessen. Zwar hat das XL-Feriendorf in Kappeln immer noch nicht ausschließlich Fans. Und längst läuft nicht alles in sorglosen Bahnen. Trotzdem: So kann sich Urlaub anfühlen.