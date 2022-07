Per Barlag Arnholm FOTO: Kay Iversen / Archiv up-down up-down Urlaub in Kappeln Ostseeresort Olpenitz: Geschäftsführer des Investors Helma gibt Posten auf Von Rebecca Nordmann | 02.07.2022, 11:04 Uhr

Zwölf Jahre lang war Per Barlag Arnholm Geschäftsführer der Helma Ferienimmobilien GmbH, seit 2013 war er in dieser Position verantwortlich für das Ostseeresort Olpenitz in Kappeln. Jetzt hat er seinen Posten aufgegeben.