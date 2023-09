Ostseestraße in Kappeln Baustelle Ostseeküstenradweg: Jetzt kommt der Asphalt – endlich Von Rebecca Nordmann | 22.09.2023, 16:32 Uhr Der ausgebaute Ostseeküstenradweg hat eine Breite von drei Metern. Foto: Ingenieurbüro Becker up-down up-down

Der Ausbau des Ostseeküstenradwegs in Kappeln hat mit so einigen Herausforderungen zu kämpfen. Jetzt aber ist ein lange unmöglicher Schritt getan: Der erste Bauabschnitt ist asphaltiert. Und so geht es jetzt weiter.