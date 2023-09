Ostseestraße in Kappeln Großbaustelle Ostseeküstenradweg: So geht es nach den Rückschlägen weiter Von Rebecca Nordmann | 07.09.2023, 17:04 Uhr Das seit einigen Tagen anhaltend trockene Wetter tut der Baustelle an der Ostseestraße gut. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

Der Ausbau des Ostseeküstenradwegs hat mit so einigen Herausforderungen zu kämpfen. Für das aktuelle Problem ist nun eine Lösung in Sichtweite – wenn auch eine, die einen erneuten Griff in die Stadtkasse erforderlich macht und zwar in sechsstelliger Höhe.