Lukas (9) und Diana (6) kommen aus Kaiserslautern. In Kappeln freuten sie sich über die Osterhasen im Doppelpack. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Ostereier-Aktion in der Innenstadt Zwei Mädchen sind die Kappelner Osterhasen Von Doris Ambrosius | 09.04.2023, 09:24 Uhr

In Kappeln gab es für viele Kinder schon am Samstag Ostereier. Dafür sorgten gleich zwei Osterhasen. Am Sonntag sind sie noch einmal in Aktion.