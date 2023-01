Hier geht es nicht weiter: Oliver Lück erlebte Skurriles auf seiner Reise durch Finnland. Foto: Oliver Lück up-down up-down Stadtbücherei Kappeln Oliver Lück berichtet über seine abenteuerliche Reise nach Finnland Von Doris Smit | 09.01.2023, 13:16 Uhr

Viel mehr als ein Reisebericht aus Finnland: Der Buchautor und Fotograf Oliver Lück ist am Freitag, 20. Januar, um 18.30 Uhr wieder zu Gast in der Stadtbücherei Kappeln in der Schmiedestraße 13.