Besonders zur Brückenöffnung staut sich der Autoverkehr während der Sommermonate weit zurück. FOTO: Einar Maschmann Mobilität an der Schlei Ein Gedankenspiel: Warum es leichtere Aufgaben gibt als die Parkplatzsuche in Kappeln Von Rebecca Nordmann | 17.06.2022, 15:18 Uhr

Kappeln hat gut 8600 Einwohner. Und wächst. Hinzu kommen all die Urlauber, die das Ostseeresort Olpenitz anzieht. Der Verkehr auf der Straße stößt an Grenzen – was könnte das für die Stadt bedeuten?