Hier saß der Obdachlose Josef mit seinem kleinen Hund sonst immer an der Wand vor der Redaktion des Schlei Boten. Foto: Stephan Schaar Kolumne Schleischnack Obdachloser fehlt in Kappelns Ladenstraße: Wo ist Josef? Eine Kolumne von Stephan Schaar | 03.03.2023, 15:36 Uhr

Schon lange sitzt der Obdachlose Josef mit seinem Hund in Kappelns Ladenstraße fast täglich an der selben Stelle, direkt vor dem Redaktionsgebäude des Schlei Boten. Immer freundlich und niemals aufdringlich. Nun ist er seit Tagen nicht mehr aufgetaucht und irgendwie fehlt er. Was ist passiert?