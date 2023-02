Beim Probenwochenende kamen die Chorsänger seit Langem wieder in einer großen Gruppe zusammen. Foto: Hartwig Beland up-down up-down Nikolaikirche in Kappeln Im vierten Anlauf soll‘s endlich klappen: Propsteichor singt die „Johannes-Passion“ Von Rebecca Nordmann | 17.02.2023, 09:28 Uhr

Nach drei Jahren in der Corona-Warteschleife will sich der Propsteichor Angeln mit Johann Sebastian Bachs Zwei-Stunden-Werk „Johannes-Passion“ endlich Gehör verschaffen. Ein Werk mit einer ganzen Bandbreite an Herausforderungen.