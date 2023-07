Kreiskantor und Thomas Euler erläutert die Funktionsweise der Kappelner Orgel. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Führung in Kappeln Einmal einen Blick in die Orgel der Nikolaikirche werfen Von Rebecca Nordmann | 16.07.2023, 13:33 Uhr

Im Sommer rückt Kreiskantor Thomas Euler die Reinalt-Klein-Orgel in der Nikolaikirche in Kappeln immer ein bisschen stärker in den Mittelpunkt – unter anderem bei einer Orgelführung.